Rıza Çalımbay'dan flaş Beşiktaş ve Sergen Yalçın sözleri
Son dakika spor haberleri... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de art arda gelen kötü sonuçlar sonrası zor günler geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimler arasında yer alan Rıza Çalımbay çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivasspor'la sözleşmesi devam eden tecrübeli çalıştırıcının mukavelesinde yer alan madde dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken, Süper Lig'de de oldukça kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Rıza Çalımbay son dakika açıklamasında bulundu.
Öte yandan tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde yer alan madde dikkat çekti.
SERGEN YALÇIN İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde tazminat maddesi yer almadığı ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yapılan açıklamanın ardından Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TA "RIZA ÇALIMBAY" SESLERİ
Beşiktaş'ta ayrılığın ardından gündeme gelen isimlerden birisi de Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay oldu. Tecrübeli teknik adam bu gelişmeyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İşte Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan o madde...
'BEŞİKTAŞ İSTERSE, BEDELSİZ AYRILIR'
Sivasspor'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi bulunduğu iddia edildi.
ÇALIMBAY'DAN İLK AÇIKLAMA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte yıllarca kaptanlık yapmış olan tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş'a açık kapı bıraktı. Çalımbay, "Birazdan antrenman başlayacak. Süreci sizden duydum. Haberleri hiç okumadım. Neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Bakalım inşallah zaman ne gösterecek" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam antrenmanın ardından bir açıklama daha yaptı. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ayrılığının ardından adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili, "Benim şu an hiçbirisinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil" dedi.
RIZA ÇALIMBAY'IN BEŞİKTAŞ'IN KARNESİ
Sivasspor'la iyi işler başaran Rıza Çalımbay'ın kırmızı-beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli teknik direktör bu sezon 15 haftada 19 puan toplama başarısı gösterdi. Teknik direktörlük döneminde Beşiktaş'a 2004-2005 sezonunda giden Rıza Çalımbay, 2005-2006 sezonunda siyah-beyazlılara veda etti. 58 yaşındaki teknik adam 31 maçta 2 puan ortalaması yakaladı.
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