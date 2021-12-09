Rıza Çalımbay’dan flaş Beşiktaş ve Sergen Yalçın sözleri

ÇALIMBAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte yıllarca kaptanlık yapmış olan tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş'a açık kapı bıraktı. Çalımbay, "Birazdan antrenman başlayacak. Süreci sizden duydum. Haberleri hiç okumadım. Neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Bakalım inşallah zaman ne gösterecek" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam antrenmanın ardından bir açıklama daha yaptı. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ayrılığının ardından adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili, "Benim şu an hiçbirisinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil" dedi.