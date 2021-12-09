Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mecnur Çolak’tan kötü haber! Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir perfomans sergilemiştir ve ligde 14 gol atarak Aykut Kocaman'la beraber o sezon gol kralı olan takım arkadaşı olan Bülent Uygun'un ardından Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu olmuştur. O sezon 27 Şubat 1994 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe Süper Lig müsabakası gibi çok çekişmeli geçen maçlarda kritik golleriyle Fenerbahçe'ye galibiyeti ya da en azından beraberliği getirmesiyle hafızalarda kalmıştır.