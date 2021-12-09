Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak'tan kötü haber! Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında?
Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, borsa dünyasının aktif ismi Mecnur Çolak beyin kanaması geçirdi. Eski futbolcunun beyin kanaması geçirdiği haberlerinin ardından 'Mecnur Çolak öldü mü?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak'ın son sağlık durumu nasıl? Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında? İşte haberin detayları...
Mecnur Çolak öldü mü? Eski Fenerbahçe'li futbolcu Mecnur Çolak'ın sağlık durumu nasıl? Kovid-10'a yakalandığı bilinen eski futbolcu Mecnur Çolak'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Çolak, Borsa İstanbul'da eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2011 yılında manipülasyon iddiasıyla tutuklanmıştı. Peki, Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak'ın son sağlık durumu nasıl? Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında? İşte son gelişmeler...
MECNUR ÇOLAK ÖLDÜ MÜ?
Beyin kanaması geçiren Mecnur Çolak'ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi. Bulgaristan'da beyin kanaması geçiren Mecnur Çolak'ın beyin kanaması sonrası durumunun kritikleştiği, Türkiye'den iki doktorun da müdahale için Bulgaristan'a gittiği öğrenildi. Mecnur Çolak'ın son sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmezken, gerekli müdahalelerin yapıldığı ifade ediliyor.
BORSA DÜNYASINDA AKTİF ROL OYNUYOR! 2011'DE TUTUKLANDI
Futbolu bıraktıktan sonra borsa dünyasında aktif bir rol oynamaya başladı. Borsada birçok hisseyle ismi anılan Mecnur Çolak, 2011 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yeni adıyla Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıp bini aşkın küçük yatırımcıyı 100 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada 35 kişi gözaltına alınırken, 45 kişinin banka hesapları dondurulmuştu.
Zanlıların haksız borsa işlemleriyle 40 lüks otomobiline el konulmuştu.
MECNUR ÇOLAK KİMDİR?
Mecnur Çolak, 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde dünyaya geldi. Sarıyer ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynamış forvet oyuncusudur. Futbolculuk zamanında asıl adı Mecnur Çolak olmasına rağmen Türk medyası ismini hep Mecnun Çolak diye telaffuz etmiştir ve neticesinde akıllarda daha çok Mecnun Çolak ismiyle kalmıştır.
Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir perfomans sergilemiştir ve ligde 14 gol atarak Aykut Kocaman'la beraber o sezon gol kralı olan takım arkadaşı olan Bülent Uygun'un ardından Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu olmuştur. O sezon 27 Şubat 1994 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe Süper Lig müsabakası gibi çok çekişmeli geçen maçlarda kritik golleriyle Fenerbahçe'ye galibiyeti ya da en azından beraberliği getirmesiyle hafızalarda kalmıştır.
Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda teknik direktör tarafından fazla forma şansı bulamamıştır ve iki sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor'a transfer olmuştur. Burada bir sezon oynadıktan sonra birer sezonda o zamanın 2. Ligi'nde şimdiki adıyla 1. Lig'de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor'da oynadıktan sonra 1998 senesinde aktif futbola veda etmiştir.
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