Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in mal varlıklarına tedbir ve dava talebi! Suç örgütü lideri Sedat Peker detayı ortaya çıktı

KALECİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR VE HAKKINDA DAVA TALEBİ

Volkan Demirel'in suç örgütüyle birlikte hareket ederek 'yağma' sonucu elde edilmiş malları zanlıların bir kısmıyla birlikte işlettiği ve dolayısıyla suç faaliyetleri yönünden habersiz olmasının imkansız olduğunun bildirildiği dilekçede, Demirel hakkında MASAK raporu aldırılarak lojistik firmasının kurulması, bu firmanın muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve mağdur Emrah Sarıtaş'ın hak kaybı yaşamaması için rapor çıkana kadar bu firmayla ilgili mal varlıklarına ilişkin tedbir kararı verilerek firmaya kayyum atanması talep edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, dilekçede aynı zamanda, Volkan Demirel'le sanık Eser Sarıtaş'ın HTS kayıtlarının istenerek bu kayıtlarla aralarındaki irtibatın tespit edilmesi ve Demirel hakkında iddianame düzenlenerek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmesi talep edildi.

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