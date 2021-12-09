09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fatih Karagümrük'ün yıldızı Medhi Benatia futbolu bıraktı

Son dakika: Fatih Karagümrük'ün yıldızı Medhi Benatia futbolu bıraktı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Fatih Karagümrük’ün yıldızı Medhi Benatia futbolu bıraktı

Son dakika haberleri... Daha önce Bayern MünihRoma ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Fatih Karagümrük'ün yıldızı Medhi Benatia futbolu bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı. Daha önce Bayern Münih, Roma ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'ün sezon başında Al-Duhail'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı.

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Vavacars Fatih Karagümrük forması ile çıktığı 6 Süper Lig maçında 329 dakika süre aldı.

Deneyimli savunmacının sakatlığının uzun sürmesi ve nüksetmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA