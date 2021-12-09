Son dakika: Fatih Karagümrük’ün yıldızı Medhi Benatia futbolu bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı. Daha önce Bayern Münih, Roma ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'ün sezon başında Al-Duhail'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı.

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Vavacars Fatih Karagümrük forması ile çıktığı 6 Süper Lig maçında 329 dakika süre aldı.

Deneyimli savunmacının sakatlığının uzun sürmesi ve nüksetmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor.