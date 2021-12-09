Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya hangi takımlar kaldı? | Ertelenen Atalanta-Villarreal maçı ne zaman oynanacak?
Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalanlar, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Atalanta-Villarreal maçı hariç belli oldu. Peki hangi takımlar bir üst tura adı yazdırdı? Ertelenen Atalanta-Villarreal maçı ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımların 15'i belli oldu.
Son 16 turuna yükselen son takım, yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe gününe ertelenen Atalanta - Villarreal maçının ardından belli olacak.
Öte yandan Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14.00'teki kuranın ardından belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran takımlar şöyle:
Grup birincileri: Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille
Grup ikincileri: Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting, Salzburg, Benfica, Villarreal-Atalanta (Ertelendi)
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılacak takımlar ise şöyle:
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Porto
Sheriff
Zenit
Barcelona
Sevilla
Villarreal/Atalanta (Ertelendi)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar, kimleri kapsıyor? Maaşlara nasıl yansıyacak?
- Asgari ücret için kritik hafta... Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda asgari ücret 4.000 TL altına...
- KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları duyuruldu mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da bu hafta kar yağışı var mı, yok mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Emekli promosyon miktarları değişti! 2021 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
- Bayern Münih Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Barcelona saat kaçta?
- 2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor?
- Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...
- Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık ayı kuraklık destek ödemesi ayın kaçında yatacak? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden geri gelecek mi? 8 Aralık Kabine Toplantısı kararları...