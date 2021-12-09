09 Aralık 2021, Perşembe
Burak Yılmaz'ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu
Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'inde bu akşam oynanan son karşılaşmalarla grup aşamaları sona erdi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille ise son hafta karşılaşmasında Wolfsburg deplasmanına çıktı.
Burak Yılmaz'ın takımını öne geçiren golü attığı karşılaşmayı Fransa temsilcisi 3-1 kazandı. Milli golcümüz ise attığı golle tarihe geçti. Ayrıntılar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.12.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 02:02
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