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Haberler Galeri Burak Yılmaz'ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

Burak Yılmaz'ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'inde bu akşam oynanan son karşılaşmalarla grup aşamaları sona erdi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille ise son hafta karşılaşmasında Wolfsburg deplasmanına çıktı.

Burak Yılmaz'ın takımını öne geçiren golü attığı karşılaşmayı Fransa temsilcisi 3-1 kazandı. Milli golcümüz ise attığı golle tarihe geçti. Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 02:02
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Burak Yılmaz’ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı ve zorlu maçlar sona erdi.

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Burak Yılmaz’ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

BURAK ATTI LILLE TURLADI

Devler Ligi'nin G Grubu'nda Wolfsburg, Salzburg ve Sevilla ile mücadele eden Fransız ekibi Lille, kazandığı takdirde grubu lider tamamlayacağı Wolfsburg maçından 3-1 galip geldi.

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Burak Yılmaz’ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

Fransa'da son şampiyon Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Burak Yılmaz, Wolfsburg karşısında 11. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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Burak Yılmaz’ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

Lille'in diğer gollerini Jonathan David ve Angel Gomes kaydetti. Wolfsburg'un tek golü ise 89'da Steffen'den geldi.

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Burak Yılmaz’ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

BURAK YILMAZ ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Lille'de performansıyla eleştirilerin sahibi olan Burak Yılmaz, son haftalarda attığı gollerle yeniden çıkışa geçti ve taraftarına kendisini affettirdi.