Burak Yılmaz’ı tarihe geçiren gol! Wolfsburg - Lille Şampiyonlar Ligi maç sonucu

BURAK YILMAZ ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Lille'de performansıyla eleştirilerin sahibi olan Burak Yılmaz, son haftalarda attığı gollerle yeniden çıkışa geçti ve taraftarına kendisini affettirdi.