Fenerbahçe Safiport, Galatasaray'ı 45 sayı farkla mağlup etti
Son dakika spor haberleri... FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun 8'inci haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Safiport, kendi sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti.
Fenerbahçe Safiport, kendi sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Jelena Tomic, Amel Dahra, Maka Kupatadze
FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut, Iagupova 15, McBride 26, Sabally 19, Williams 13, Tuğçe Canıtez 16, Şerife Alperi Onar 12, Zahui 6, Ayşe Yılmaz
GALATASARAY: Pelin Bilgiç, Merve Aydın 11, Davis 15, Melis Gülcan, Krajisnik 10, Sude Yılmaz 7, Gizem Başaran Turan 14, Eda Şahin 5, Miray Balotu, Mısra Albayrak
1'İNCİ PERİYOT: 27-11
İLK YARI: 52-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-43
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