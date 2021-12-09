Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda?
Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 6. hafta son karşılaşması Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Grupta liderlik mücadelesi veren Galatasaray zorlu İtalya deplasmanında puan kovalayacak. Galatasaray’ın bu maçtan puanla ayrılması liderlik için yetecek. Peki; Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 6. hafta son maçlarında, E Grubunda mücadele eden Galatasaray liderlik mücadelesinde Lazio ile karşılaşacak. Bu maç öncesi Galatasaray grupta 11 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lazio ise 8 puanla ikinci sırada.
LAZİO GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlancak.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.
Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı.
LAZIO İLE 6.RANDEVU
Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile tarihinde 6. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, daha önce İtalya temsilcileriyle oynadığı 25 maçta ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Karşılaşma için Roma'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, sakatlığı bulunan Sasha Boey, henüz hazır olmayan Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
MUHTEMEL 11'LER
Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
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