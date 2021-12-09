Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda?

LAZIO İLE 6.RANDEVU

Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile tarihinde 6. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, daha önce İtalya temsilcileriyle oynadığı 25 maçta ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.