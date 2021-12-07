Fenerbahçe’den Szalai açıklaması! Transfer iddiaları doğru mu?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Szalai'nin sarı lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan 23 yaşındaki stoper, Macaristan Milli Takımı'nda da 23 kez görev yaptı.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, geçtiğimiz gün Macar futbolcu için Chelsea iddiasında bulunmuştu.

Rossi, "Şu anda Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'nin, Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu düşünüyorum. Birçok takım tarafından izlendi o. Özellikle önemli İspanyol takımları izledi. Şimdi Chelsea ile bu transferi yapmışa benziyor. O, İtalyan futbolu için de iyi bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.