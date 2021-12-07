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Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund BJK maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund BJK maçı hangi kanalda?

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı hangi kanalda? Avrupa'da istediğini bulamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruparındaki son hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Almanya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı nereden ve nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund BJK maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, son maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, Borussia Dortmund takımına konuk olacak. Peki, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund BJK maçı hangi kanalda? İşte haberin detayları...

BORUSSIA DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Beşiktai maçı 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma ExxenSpor kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı canlı takip edebilmek için Exxen üyeliği almanız gerekiyor.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 50. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 50. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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