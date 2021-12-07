Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, son maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaşacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, Borussia Dortmund takımına konuk olacak. Peki, Borussia Dortmund Beşiktaş maçı canlı yayın nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund BJK maçı hangi kanalda? İşte haberin detayları...

BORUSSIA DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Beşiktai maçı 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak. Signal Iduna Park'taki karşılaşma ExxenSpor kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı canlı takip edebilmek için Exxen üyeliği almanız gerekiyor.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.