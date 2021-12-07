Fenerbahçe'de Szalai bereketi! 30 milyon euroya 3 futbolcu
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'ye transfer oluyor. Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi yaptığı açıklamada Szalai'nin, Chelsea'ye yakın olduğunu söylemişti. Fenerbahçe de Attila Szala'yi Chelsea'ye satması halinde 3 yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertli takımın transfer listesinde Vedat Muriqi, Adnan Januzaj ve Samuel Umtiti bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar oyuncusu Attila Szalai, dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği genç oyuncu ile Chelsea'nin anlaştığı iddia edildi.
23 MİLYON EURO + BONUS
Hatta Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Szalai ile igili, "Birçok takımın kendisiyle ilgilendiğini biliyorum. İspanya'dan çok teklif vardı. Sanırım Chelsea'ye transfer olacak" ifadelerini kullandı. İngiliz basınında yer alan bazı haberlerdeyse Chelsea'nin, 23 milyon euro + bonuslar karşılığında bu transferi bitirdiği iddia edildi.
18 Ocak 2021 tarihinde Limassol'den 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, bu sezon 21 maçta, 2 asistle oynadı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
SZALAİ GİDİYOR 3 YILDIZ GELİYOR
Transfermarkt'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Attila Szala'nin satışının ardından 3 oyuncuyu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında daha önce 20 milyon euroya Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi bulunuyor. İtalya'da mutsuz olan ve bu sezon 12 maçta sadece 1 asist yapan Kosovalı oyuncunun yeniden sarı-lacivertli takıma dönebileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE'DEN KANAT İÇİN ADNAN JANUZAJ HAMLESİ
İyi bir kanat oyuncusu almak isteyen Fenerbahçe'de gözler Real Sociedad forması giyen Adnan Januzaj'a çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertli takım, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki sağ kanadı, kadrosuna katmayı planlıyor. Belçikalı oyuncu bu sezon toplamda 21 maçta, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
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