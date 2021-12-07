Fenerbahçe’de Szalai bereketi! 30 milyon euroya 3 futbolcu

23 MİLYON EURO + BONUS

Hatta Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Szalai ile igili, "Birçok takımın kendisiyle ilgilendiğini biliyorum. İspanya'dan çok teklif vardı. Sanırım Chelsea'ye transfer olacak" ifadelerini kullandı. İngiliz basınında yer alan bazı haberlerdeyse Chelsea'nin, 23 milyon euro + bonuslar karşılığında bu transferi bitirdiği iddia edildi.

18 Ocak 2021 tarihinde Limassol'den 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, bu sezon 21 maçta, 2 asistle oynadı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.