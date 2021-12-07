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Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 7 haftalık maç programını açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

17. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 23. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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