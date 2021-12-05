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Son dakika: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya vardı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Son dakika: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi ile anlaşmaya vardı

Son dakika... Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun hafta içinde Türkiye gelmesi bekleniyor.

Bordo-mavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

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