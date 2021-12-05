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Son dakika: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Son dakika: Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Son dakika... Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.

SON DAKİKA: Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 1152 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.

Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.

BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU, OYUNU 4 NUMARALI SANDIKTA KULLANDI

Trabzonspor Kulübünün 78. genel kurulunda başkan Ahmet Ağaoğlu oyunu kullandı.

Seçime tek aday olarak giren Başkan Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula sabah saatlerinde listesindeki isimlerle geldi.

Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ile bir süre görüştükten sonra oyunu 4 numaralı sandıkta verdi.

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