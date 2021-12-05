Gervais Yao Kouassi Trabzonspor’da | KAP’a bildirildi! İşte alacağı para...

Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililer bir süredir gündeminde olan Gervais Yao Kouassi ile anlaşma sağladı.

Bordo mavili takımın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor, Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.