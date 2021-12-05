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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yeniden! 36 gün sonra ilk 11'de

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Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Fenerbahçe’de Luiz Gustavo yeniden! 36 gün sonra ilk 11’de

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sürprizi... Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de yer alarak 36 gün sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sürprizi yaşanıyor.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo formasına kavuştu.

36 GÜN SONRA DÖNDÜ
Ligin 11. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu, 36 gün takımından uzak kalmış ve 5 maç kaçırmıştı.

Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha, Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından Çaykur Rizespor mücadelesinde 11'de görevlendirildi.

İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'i:
"Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi-Samuel, Rossi, Mesut Özil, Berisha"

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