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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında 17.717 taraftar yer aldı

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Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında 17.717 taraftar yer aldı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında tribünlerdeki büyük boşluk dikkat çekti. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını 17 bin 717 taraftar takip etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini Kadıköy'de 17 bin 717 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kale arkalarının büyük kısımlarını doldururken, Fenerium ve Maraton tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.

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