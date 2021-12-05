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F1 canlı izleme yolları nelerdir? 5 Aralık Suudi Arabistan GP Formula 1 şifresiz canlı yayın var mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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F1 canlı izleme yolları nelerdir? 5 Aralık Suudi Arabistan GP Formula 1 şifresiz canlı yayın var mı?

5 Aralık Suudi Arabistan GP Formula 1 şifresiz canlı yayın var mı? F1 canlı izleme yolları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Sezonun şampiyonluk yarışında kritik bir virajı olacak Suudi Arabistan GP’si 5 Aralık akşamı saat 20:30’da başlayacak. Sondan bir önceki yarışa Mercedes pilotu Lewis Hamilton önde başlayacak. Şampiyona lideri Max Verstappen ise yarışta üçüncü sırada olacak. Peki; F1 Suudi Arabistan canlı izleme yolları nelerdir? İşte detaylar!

Suudi Arabistan GP Formula 1 şifresiz canlı yayın var mı? F1 Suudi Arabistan GP canlı izleme yolları nelerdir? Dünyanın merakla beklediği Formula 1 Suudi Arabistan yarışı için nefesler tutuldu. Bu dev yarış öncesi, Red Bull Honda pilotu Max Verstappen en yakın rakibi Lewis Hamilton'un 8 puan önünde lider konumunda bulunuyor. Verstappen bu yarışa üçüncü sırada başlayacak. Peki; F1 canlı izleme yolları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler!

Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP CANLI İZLEME YOLLARI

Karşılaşmayı izlemek için S Sport kanalına erişiminiz olması veya S Sport Plus aboneliğinizin bulunması gerekiyor. Bu kanala üyeliği bulunmayanlar yarışı şifresiz canlı izleyemeyecek.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA VAR?

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

Uydudan açık yayın yapmayan ve ücretli platformlar üzerinden izlenebilen S Sport 1 ve S Sport 2; Formula 1, NBA (Amerika Ulusal Basketbol Ligi), WNBA (Amerika Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi) NFL (Amerika Ulusal Futbol Ligi), ATP 500, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, EuroCup, UEFA Uluslar Kupası, FIFA Dünya Kupası Elemeleri ve daha gibi birçok spor organizasyonu yayınlarına da ev sahipliği yapıyor.

S SPORT PLUS ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus Aylık Paket 21,99₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 179.9₺'dir. Fiyatlara KDV dahildir. Kampanyalarımız hakkında
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