F1 canlı izleme yolları nelerdir? 5 Aralık Suudi Arabistan GP Formula 1 şifresiz canlı yayın var mı?

Uydudan açık yayın yapmayan ve ücretli platformlar üzerinden izlenebilen S Sport 1 ve S Sport 2; Formula 1, NBA (Amerika Ulusal Basketbol Ligi), WNBA (Amerika Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi) NFL (Amerika Ulusal Futbol Ligi), ATP 500, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, EuroCup, UEFA Uluslar Kupası, FIFA Dünya Kupası Elemeleri ve daha gibi birçok spor organizasyonu yayınlarına da ev sahipliği yapıyor.

S SPORT PLUS ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus Aylık Paket 21,99₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 179.9₺'dir. Fiyatlara KDV dahildir. Kampanyalarımız hakkında