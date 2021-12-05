Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan saat kaçta? (Güncel F1 takvim)
Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan saat kaçta? Formula 1’de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Suudi Arabistan yarışı için heyecan dorukta. Sezonun şampiyonunun belirleneceği kritik viraja girilirken, lider Verstappen ile Hamilton arasında yalnızca 8 puanlık fark bulunuyor. Peki; F1 Suudi Arabistan saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Suudi Arabistan GP hakkında merak edilenler ve F1 takvimi!
F1 Suudi Arabistan saat kaçta? Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, hangi kanalda? Yarış severlerin nefesini tuttuğu heyecan dolu Formula 1 Suudi Arabistan GP'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu muhteşem yarışı canlı izlemek isteyen motor sporları tutkunları, F1 Suudi Arabistan saat kaçta, hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Peki; Formula 1 Suudi Arabistan GP saat kaçta, nasıl izlenir? İşte; güncel F1 takvimi!
F1 SUUDİ ARABİSTAN SAAT KAÇTA?
Heyecan dolu Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 20:30'ta başlayacak.
BİR SONRAKİ YARIŞ NE ZAMAN?
Sezonun son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek. Yas Marina Circuit'teki yarış 10-11-12 Aralık tarihlerinde koşulacak.
Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.
Formula 1 Pilotlar Şampiyonası
SIRA PİLOT PUAN ÜLKE TAKIM
1. Max Verstappen 351.5 Hollanda Red Bull Racing Honda
2. Lewis Hamilton 343.5 Büyük Britanya Mercedes
3. Valtteri Bottas 203 Finlandiya Mercedes
4. Sergio Perez 190 Meksika Red Bull Racing Honda
5. Lando Norris 153 Büyük Britanya Ferrari
6. Charles Leclerc 152 Monaco Ferrari
Formula 1 Takımlar Şampiyonası
SIRA TAKIM PUAN
1. Mercedes 546.5
2. Red Bull Racing Honda 541.5
3. Ferrari 297.5
4. McLaren Mercedes 258
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