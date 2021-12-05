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CANLI | Atakaş Hatayspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

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Giriş Tarihi: 05.12.2021
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CANLI | Atakaş Hatayspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

Hatayspor ile Başakşehir Süper Lig'in 15 haftasında karşı karşıya geliyor. Hatay Atatürk Stadyumu'ndaki Hatayspor ile Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Hatayspor ile Başakşehir 21/22 Süper Lig 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Hatayspor-Başakşehir maçı, Hatay Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. Hatayspor-Başakşehir maçı canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Traore, Saba, Muhammed, Ayoub, Diouf

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Chadli, Okaka

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Başakşehir maçı 5 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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