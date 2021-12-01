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Fenerbahçe'den kritik hamle! Real Madrid'in yıldızı Isco için flaş adım

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Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Fenerbahçe’den kritik hamle! Real Madrid’in yıldızı Isco için flaş adım

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı lacivertli yönetim gözünü ocak ayına dikti. Fenerbahçe'nin adı bir süredir Isco ile anılıyor. Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için İngiliz medyasında flaş bir haber yayınlandı. İşte "Arsenal orta saha hedefini Mesut Özil'in takımına kaybedebilir" başlıklı o haber...

Süper Lig'de ve Avrupa'da beklenenden uzak bir görüntü çizen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini beklemeye başladı. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Kanarya, yapacağı takviyelerle yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında flaş bir haber yayınlanmış ve Real Madrid'in yıldızı Isco'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği belirtilmişti. Sezon sonunda İspanyol devi ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu, Arsenal de uzun zamandır istiyordu.

İngiliz basınında bugün, "Arsenal orta saha hedefini Mesut Özil'in takımına kaybedebilir" başlığıyla bir haber yayınlandı;

"Isco Alarcon, son birkaç sezonda ismi Arsenal ile anılan futbolculardan biriydi. Mikel Arteta orta saha takviyesi ararken, haberler sürekli olarak Isco'nun Emirates'e taşınabileceğini yazdı.

Orta saha oyuncusu, kış transfer döneminde uygun bir fiyatla ya da yaz transfer döneminde bedavaya Real Madrid'den ayrılabilir. Isco, Arsenal'in yeniden inşasına katkıda bulunabilecek kadar deneyimli.

Son gelen haberlere göre, Mesut Özil'in Arsenal'den transfer olduğu Türk devi Fenerbahçe de Isco'yu istiyor. Harekete geçilmeden önce Isco'nun ailesi ile Türkiye'de yaşama fikrine sıcak bakıp bakmadığı sorulacak."

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