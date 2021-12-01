Fenerbahçe’den kritik hamle! Real Madrid’in yıldızı Isco için flaş adım

Orta saha oyuncusu, kış transfer döneminde uygun bir fiyatla ya da yaz transfer döneminde bedavaya Real Madrid'den ayrılabilir. Isco, Arsenal'in yeniden inşasına katkıda bulunabilecek kadar deneyimli.

Son gelen haberlere göre, Mesut Özil'in Arsenal'den transfer olduğu Türk devi Fenerbahçe de Isco'yu istiyor. Harekete geçilmeden önce Isco'nun ailesi ile Türkiye'de yaşama fikrine sıcak bakıp bakmadığı sorulacak."