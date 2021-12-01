Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması: Prensipte anlaştık
Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas, sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Elmas Avrupa kulüplerinin radarındaki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak müjdeli haberi duyururken, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme için prensipte anlaştıklarını belirterek "Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor" dedi.
İşte Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor."
- Ben kendime başkanlık performansı olarak şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum. Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8'lere çıkabilirim.
- Gedson'un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur.
- Sacha Boey 1 hafta içerisinde Fransa'dan dönerek takıma katılacak.
'BARTUĞ ELMAZ'IN KALMASINI İSTİYORUZ'
- Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da kalmasını istiyoruz.
- 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz.
- TFF'de çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Başkan Nihat Özdemir'i zor durumda bırakıyor.
- Önceliğimiz Galatasaray'ın finansal yönünü güçlendirmek. Biz bir dönemi kurtarmak için transfer yapmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket edeceğiz. Gelen giden oyuncuların maliyetlerine göre takviyeler yapacağız."