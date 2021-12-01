Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan transfer açıklaması: Prensipte anlaştık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme için prensipte anlaştıklarını belirterek "Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor" dedi.

İşte Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor."

- Ben kendime başkanlık performansı olarak şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum. Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8'lere çıkabilirim.

- Gedson'un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur.

- Sacha Boey 1 hafta içerisinde Fransa'dan dönerek takıma katılacak.

'BARTUĞ ELMAZ'IN KALMASINI İSTİYORUZ'

- Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da kalmasını istiyoruz.

- 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz.

- TFF'de çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Başkan Nihat Özdemir'i zor durumda bırakıyor.

- Önceliğimiz Galatasaray'ın finansal yönünü güçlendirmek. Biz bir dönemi kurtarmak için transfer yapmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket edeceğiz. Gelen giden oyuncuların maliyetlerine göre takviyeler yapacağız."