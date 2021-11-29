Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’dan taraftarı çıldırtan açıklama: Ortaya bir karakter koyduk





İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ ÇIKARMASI...



Oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesi hakkında konuşan Pereira "Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale ederim. Değişiklik yaparken savunma ve ofansta daha iyi olmayı düşünüyorum. Maç bir yerde kumara döndü. 1 hafta içinde 3. maçımız. Bazı oyuncular yorgundu. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler. Burada hoca benim." ifadelerini kullandı..

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