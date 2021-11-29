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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan taraftarı çıldırtan açıklama: Ortaya bir karakter koyduk

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’dan taraftarı çıldırtan açıklama: Ortaya bir karakter koyduk

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Pereira taraftarın tepkisini çeken ifadeler kullandı. Pereira, "Yediğimiz gol öncesinde ofsayt vardı ama yeni kural gereği oyunu devam ettirmek zorunda kaldı, biraz şanssızlık yaşadık.İkinci yarıda oyun çok fazla durdu ve soğudu. Ama yine de ortaya bir karakter koyduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. Topu sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibimiz uzun toplarla gelmeye çalıştık. Biraz daha fazla orta yapabilir, Serdar Dursun'u değerlendirebilirdik. İlk yarı iyi oynadık. Haksız bir sonuçla ilk yarı sona erdik. Maç içerisinde oyun kalitesi azaldı. Oyun çok durdu. Hakemler üzerinde de baskı vardı. Faul üstüne faul vardı. Oyunun kalitesi azaldı. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdik." dedi.



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Oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesi hakkında konuşan Pereira "Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale ederim. Değişiklik yaparken savunma ve ofansta daha iyi olmayı düşünüyorum. Maç bir yerde kumara döndü. 1 hafta içinde 3. maçımız. Bazı oyuncular yorgundu. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler. Burada hoca benim." ifadelerini kullandı..

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