Trabzonspor'da transfer gelişmesi! 3 talip birden
Gaziantep FK maçında tribünleri dolduramayan Trabzonspor'da rakiplerle puan farkının iyice açılması ve Abdullah Avcı’nın yaptığı çağrı sonrası Adana Demirspor maçı kapalı gişe oynanacak. Takımda forma şansı bulamayan Yunus Mallı konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor'un namağlup liderliği, Bordo-Mavili taraftarların coşkusunu katladı. Taraftarlar, cumartesi oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sabırsızlanıyor. TFF'nin stadyumlara %100 seyirci alınması kararı sonrası evinde oynadığı ilk maçta Gaziantep FK karşısında tribünleri dolduramayan Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesinde ise boş koltuk bırakmak istemiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Cumartesi günü Adana Demir ile yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın sabırlı bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum" sözleri de taraftarları harekete geçirdi.
TS CLUB'LARDAN GELİR PLANI
Tribün doluluk oranının yarın akşam saatlerine kadar yüzde yüze ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 27 bine ulaştığı ve doluluk oranının yüzde 70'e yaklaştığı belirtildi. Öte yandan bordo-mavili kulüp, maç günü taraftarların TS Club'lara da akın edeceğini düşünüyor. Ciddi bir hasılat elde edilmesi bekleniyor.
10 NUMARA ÇAĞRI!
Bu arada Trabzonspor'da son 3 maçta 3 gol atan Abdülkadir Ömür, taraftarlara çağrı yaptı. 22 yaşındaki 10 numara, "Üzücü günler geçirdim ama pes etmedim. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerli. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.
YUNUS MALLI'YA ÜÇ TALIP ÇIKTI
Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Yunus Mallı'ya talipler var. 29 yaşındaki oyuncu için GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor kapıyı çalarken forma giymek adına Yunus'un da bu ekiplerden birine gitmesi bekleniyor.
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