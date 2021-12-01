Trabzonspor’da transfer gelişmesi! 3 talip birden

10 NUMARA ÇAĞRI!

Bu arada Trabzonspor'da son 3 maçta 3 gol atan Abdülkadir Ömür, taraftarlara çağrı yaptı. 22 yaşındaki 10 numara, "Üzücü günler geçirdim ama pes etmedim. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok değerli. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Hep birlikte başaracağız" dedi.

YUNUS MALLI'YA ÜÇ TALIP ÇIKTI

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Yunus Mallı'ya talipler var. 29 yaşındaki oyuncu için GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor kapıyı çalarken forma giymek adına Yunus'un da bu ekiplerden birine gitmesi bekleniyor.