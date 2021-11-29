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Erman Toroğlu'ndan Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili bomba yorum: Kör dövüşü

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Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Erman Toroğlu’ndan Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili bomba yorum: Kör dövüşü

Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili Erman Toroğlu'ndan bomba bir yorum geldi. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takımda koşuyor. İki takım da üçüncü bölgede pas atamıyorlar." dedi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Toroğlu’dan eleştiri! Başı kesilmiş tavuklar gibi... TOROĞLU'DAN ELEŞTİRİ! "BAŞI KESİLMİŞ TAVUKLAR GİBİ..."

40. dakikada Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. Fenerbahçe ikinci yarının başında Serdar Dursun'la bulduğu golle maçı 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla bitti.

TOROĞLU BOMBALADI
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı bomba ifadelerle yorumladı. Toroğlu maçı "Kör dövüşü" olarak niteledi.

"KÖR DÖVÜŞÜ"
Toroğlu şunları söyledi:

Tam bir kör dövüşü. Paslar bindirmeler indirmeler yok. Aklımda kalan İrfan Can'ın gözüne gelen bayrak var. Mesut Özil'in Göztepe'yi attırdığı gol var başka bir şey yok. Göztepe Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takım da koşuyor.

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