Erman Toroğlu’ndan Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili bomba yorum: Kör dövüşü

TOROĞLU BOMBALADI

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı bomba ifadelerle yorumladı. Toroğlu maçı "Kör dövüşü" olarak niteledi.

"KÖR DÖVÜŞÜ"

Toroğlu şunları söyledi:

Tam bir kör dövüşü. Paslar bindirmeler indirmeler yok. Aklımda kalan İrfan Can'ın gözüne gelen bayrak var. Mesut Özil'in Göztepe'yi attırdığı gol var başka bir şey yok. Göztepe Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takım da koşuyor.