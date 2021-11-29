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SON DAKİKA | Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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SON DAKİKA | Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu PFDK’ya sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan son dakika açıklamasında, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın Adana Demirspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Kutlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymaması gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile yardımcı antrenörler Serdar Kesimal ve Mehmet Göker Özdemir'in de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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