Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler? Messi, Mohammed Salah, Lewandowski...
Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılan en iyi oyuncusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Geçtiğimiz yılı en iyi geçiren oyuncuya verilecek olan Altın Top ödülünde en büyük iki aday Lewandowski ve Messi olarak görülüyor. İşte, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler? Messi, Mohammed Salah, Lewandowski...
Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. France Football dergisi tarafından düzenlenen ve her sene yılın en iyi oyucusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı. İşte, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler? Messi, Mohammed Salah, Lewandowski...
ALTIN TOP (BALLON D'OR) KİM KAZANDI?
Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.
YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI!
Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl verilmeye başlanan "Yılın forveti" ödülünü aldı. Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." diye konuştu.
KOPA TROPHY, PEDRI'NİN!
Yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen 2021 Kopa Trophy'i Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pedri kazandı.
İŞTE BALLON D'OR ADAYLARI
Romelu Lukaku (Chelsea)
N'Golo Kante (Chelsea)
Jorginho (Chelsea)
Cesar Azpilicueta (Chelsea)
Mason Mount (Chelsea)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Ruben Dias (Manchester City)
Phil Foden (Manchester City)
Raheem Sterling (Manchester City)
Riyad Mahrez (Manchester City)
Lionel Messi (PSG)
Kylian Mbappe (PSG)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Neymar (PSG)
Leonardo Bonucci (Juventus)
Giorgio Chiellini (Juventus)
Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Luka Modric (Real Madrid)
Karim Benzema (Real Madrid)
Lautaro Martinez (Inter)
Nicolo Barella (Inter)
Pedri (Barcelona)
Gerard Moreno (Villarreal)
Luis Suarez (Atletico Madrid)
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Simon Kjaer (Milan)
Mohamed Salah (Liverpool)
Erling Haaland (Borussia Dortmund)
Harry Kane (Tottenham)
2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:
Kadidiatou Diani (PSG)
Fran Kirby (Chelsea)
Jennifer Hermoso (Barcelona)
Christiane Endler (PSG/OL)
Christine Sinclair (Thorns)
Ashley Lawrence (PSG)
Irene Paredes (PSG/Barcelona)
Jessie Fleming (Chelsea)
Lieke Martens (Barcelona)
Sandra Panos (Barcelona)
Viviane Miedema (Arsenal)
Ellen White (Manchester City)
Pernille Harder (Chelsea)
Samantha Mewis (North Carolina Courage)
Wendie Renard (OL)
Marie-Antoinette Katoto (PSG)
Stina Blackstenius (Hacken)
Magdalena Eriksson (Chelsea)
Sam Kerr (Chelsea)
Alexia Putellas (Barcelona)
Yılın en iyi kalecisine verilen "Yachine Trophee" adayları şunlar:
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)
Ederson (Manchester City)
Samir Handanovic (Inter)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Edouard Mendy (Chelsea)
Keylor Navas (PSG)
Manuel Neuer (Bayern Münih)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
Kasper Schmeichel (Leicester City)
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