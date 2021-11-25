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TFF'den Galatasaray'a tebrik

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Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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TFF’den Galatasaray’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden ve grubundan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Sarı-Kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."

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