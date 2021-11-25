Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle

Fenerbahçe 'de tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına çevrilmiş durumda. Gruptan çıkma şansını devam ettiren Fenerbahçe sahasında 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak ve gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe maçını izlemek isteyen taraftarlar araştırma yapmaya başladı. İşte, Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izlemek için detaylar...

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.