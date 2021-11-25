Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle
Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Olympiakos Fenerbahçe karşılaması bu akşam gerçekleşecek. Derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek moral bulan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İşte, Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...
Fenerbahçe 'de tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına çevrilmiş durumda. Gruptan çıkma şansını devam ettiren Fenerbahçe sahasında 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak ve gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe maçını izlemek isteyen taraftarlar araştırma yapmaya başladı. İşte, Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izlemek için detaylar...
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Olympiakos - Fenerbahçe 11'ler
Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi.
Fenerbahçe: Berke, Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Berisha.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.
Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.
D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca son dakika sakatlığı bulunan Mesut Özil de kadroda yer almıyor.
Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM 2021 burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama geldi mi?
- Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...
- Galatasaray Marsilya maç özeti!
- 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
- Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
- Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...
- Olympiakos FB şifresiz izleme yolları! Olympiakos Fenerbahçe şifresiz veren kanallar hangileri?
- GS Marsilya şifresiz izleme yolları... Galatasaray Marsilya şifresiz veren kanallar listesi!
- Hellbound 2. sezon gelecek mi? Netflix dizisi Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak?