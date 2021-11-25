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Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle

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Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izle

Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Olympiakos Fenerbahçe karşılaması bu akşam gerçekleşecek. Derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek moral bulan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İşte, Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

Fenerbahçe 'de tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına çevrilmiş durumda. Gruptan çıkma şansını devam ettiren Fenerbahçe sahasında 3-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak ve gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe maçını izlemek isteyen taraftarlar araştırma yapmaya başladı. İşte, Olympiakos - Fenerbahçe canlı maç izle EXXEN bedava şifresiz izlemek için detaylar...

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Olympiakos - Fenerbahçe 11'ler

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi.

Fenerbahçe: Berke, Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Berisha.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca son dakika sakatlığı bulunan Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

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