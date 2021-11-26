PFDK Galatasaray-Fenerbahçe maçının cezalarını açıklandı! Fatih Terim’e 5 maç ceza

SON DAKİKA SPOR HABERİ: PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e beş maç ceza verildiğini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının son anlarında kırmızı kart görerek ihraç edilen Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 25 Ekim 2021 tarihli kararlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

NEF Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın son anlarında bir pozisyon sonrası sert bir şekilde Halil Umut Meler'e tepki göstermiş ve ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilmişti.

41 VE 50. MADDELERDEN SEVK EDİLMİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

"DERBİ SONRASI SÜREÇLE İLGİLİ BEN KONUŞMAYACAĞIM"

Marsilya maçı öncesinde derbide yaşananlara ilişkin Fatih Terim, "Marsilya maçının önüne ne federasyon, ne ceza, ne başka bir şeyin geçmesini istemiyorum. Konuşacak zamanımız olur. Ne yaşananlar, ne sebep olanlar, ne federasyonla ilgili konuşmayacağım. Bu süreci başkanımız götürüyor ve ben kendisine güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.