CANLI | Galatasaray-Marsilya maçı UEFA Avrupa Ligi - Mücadele 11’ler belli oldu

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

FRANSIZ TAKIMLARIYLA 20. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.