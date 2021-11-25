CANLI | Galatasaray-Marsilya maçı UEFA Avrupa Ligi - Mücadele 11'ler belli oldu
Süper Lig'de sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Marsilya'yı evinde konuk edecek. E Grubu lideri olan temsilcimiz 5. hafta karşılaşmasında rakibini yenerek son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Peki Galatasara-Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte mücadeleyle ilgili son dakika gelişmeleri ve temsilcimizin maça başlayacağı 11...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı konuk ediyor. Saat.45'te başlayacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
MUHTEMEL 11'LER...
Galatasaray XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne
Marsilya XI: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng
GALATASARAY-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak mücadele EXXEN'de CANLI yayınlanacak. Taraftarlar maçı ahaber.com.tr' sayfamız üzerinden de anbean takip edebilecekler...
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
FRANSIZ TAKIMLARIYLA 20. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.
ASLAN AVRUPA KUPALARINDA 299. MAÇINA ÇIKIYOR
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.
Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.
TERİM'İN ÖĞRENCİLERİ ÜSTÜN
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 91 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 123 gol atarken, kalesinde ise 132 gole engel olamadı.
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