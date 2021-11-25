Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın’dan açıklama: Bu kadar kötüsünü beklemiyorduk





"VAR'DAN LEHİMİZE ÇIKAN TEK BİR KARAR YOK"



Devre arası transfer politikasıyla ilgili bir hazırlıkları olmadığını söyleyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



''Şu an için devre arası adına bir planlama yapmadık. Batshuayi yoktu mesela sakatlıktan döndü ancak hafta sonu onu kullanacağız. Yabancı sayımız dolu. Gönderip almamız gerekiyor ancak ekonomik bir durum var önümüzde. Ben kadromuzun yetersiz olduğunu düşünmüyorum bence lig için yeterli. Bitiricilik durumu futbolcunun bireysel yeteneğiyle ilgili. Top oraya kadar geliyorsa bir şeyleri düzgün yapıyoruz demektir. Bazı şanssızlıklarımız da var. Galatasaray maçında bizim aleyhimize verilen penaltıyla Alanyaspor maçında lehimize verilmeyen penaltı aynıydı. Televizyon görüntüleri göstermiyor. Yayıncı kuruluştan görüntüleri istiyoruz sildik deniliyor. VAR'dan lehimize çıkan tek bir karar yok. Beşiktaş bu kadar rakip sahada oynuyor ancak tek bir lehimize karar çıkmaması normal değil. Konuşunca ceza yiyoruz, sert söylediğimizde federasyon ceza veriyor, konuşmadığımızda 'Hoca neden konuşmuyor?' deniliyor. Böyle bir ortamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.''







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