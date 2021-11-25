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Taraftardan Sergen Yalçın'a büyük destek

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Giriş Tarihi: 25.11.2021
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Taraftardan Sergen Yalçın’a büyük destek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu. Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ yönünde uzun süre tempo tuttu.

Beşiktaş'ın Ajax'a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın'a destek geldi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın'dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar 'Sergen takımı ayağa kaldır' yönünde uzun süre tempo tuttu.

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