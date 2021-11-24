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Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Ajax canlı maç izle! Beşiktaş Ajax maçı Exxen canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...

Beşiktaş Ajax canlı maç izle! Beşiktaş Ajax maçı Exxen canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Beşiktaş Ajax canlı maç izle! Beşiktaş Ajax maçı Exxen canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...

Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı konuk edecek. Avrupa'da ilk puanlarını almak isteyen Beşiktaş'ın maçını izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Ajax maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar...

Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Ajax maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C grubu 5. hafta maçında Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler detaylar hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Ajax maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar...

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

1. kategori: 395 lira

2. kategori 360 lira

3. kategori 315 lira

4. kategori 300 lira

5. kategori 260 lira

6. kategori 235 lira

7. kategori 170 lira

8. kategori 150 lira

VIP 100: 1.000 lira

VIP 101-126: 880 lira

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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