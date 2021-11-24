Beşiktaş - Ajax CANLI ANLATIM
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Hollanda devi Ajax'ı konuk ediyor. Grupta henüz puan alamayan Kara Kartal bu maçtan galibiyet çıkarmak istiyor. Beşiktaş - Ajax maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'ı ağırlıyor. Teknik direktörü Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ilk Avrupa kupası galibiyetinin peşinde. İlk iki şansı olmayan temsilcimiz 3. olma şansını devam ettiriyor.
JOSEF YOK
Siyah Beyazlılarda Josef kırmızı kart cezalısı. Sergen Yalçın'ın özellikle orta sahada değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Can Bozdoğan'ın forma giymesi, Pjanic'in Süper Lig'e saklanması, 10 numarada Teixeria'nın yer alması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Batshuayi ise hazır olmadığı gerekçesiyle bugün ilk 11'de olmayacak. Forvette Larin'in oynaması, N'Koudou'nun da sol kanatta görev alması yüksek ihtimal.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Ajax canlı izleme yolları! 24 Kasım Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? İşte o yollar...
- Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik alınıyor mu? Exxen Şampiyonlar Ligi üyelik bilgileri...
- Kredi faiz oranları yerle yeksan! Açıklama sonrasında düşüş ivmesi kazandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
- Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere sosyal medyayı salladı! O fotoğrafına yorum yağdı
- Açık Lise 2021-2022 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online, uzaktan mı olacak? Açıklama geldi...
- Sözleşmeli er alımı ne zaman 2022? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personel alımı yapılacak mı? İşte başvuru şartları...
- Bu zeka testi sosyal medyayı sallıyor! Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz?
- MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden Görkem Demiral'ın ablası bakın kim çıktı! O da yarışmaları teker teker gezmiş
- Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Öğretmenler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları... Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar!