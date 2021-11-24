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Beşiktaş - Ajax CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Beşiktaş - Ajax CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Hollanda devi Ajax'ı konuk ediyor. Grupta henüz puan alamayan Kara Kartal bu maçtan galibiyet çıkarmak istiyor. Beşiktaş - Ajax maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'ı ağırlıyor. Teknik direktörü Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ilk Avrupa kupası galibiyetinin peşinde. İlk iki şansı olmayan temsilcimiz 3. olma şansını devam ettiriyor.

JOSEF YOK

Siyah Beyazlılarda Josef kırmızı kart cezalısı. Sergen Yalçın'ın özellikle orta sahada değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Can Bozdoğan'ın forma giymesi, Pjanic'in Süper Lig'e saklanması, 10 numarada Teixeria'nın yer alması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Batshuayi ise hazır olmadığı gerekçesiyle bugün ilk 11'de olmayacak. Forvette Larin'in oynaması, N'Koudou'nun da sol kanatta görev alması yüksek ihtimal.

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Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Can, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Teixeira, Larin.

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Klaassen, Gravenberch, Berghuis, Antony, Tadic, Haller.

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