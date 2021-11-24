Beşiktaş - Ajax CANLI ANLATIM

JOSEF YOK

Siyah Beyazlılarda Josef kırmızı kart cezalısı. Sergen Yalçın'ın özellikle orta sahada değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Can Bozdoğan'ın forma giymesi, Pjanic'in Süper Lig'e saklanması, 10 numarada Teixeria'nın yer alması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Batshuayi ise hazır olmadığı gerekçesiyle bugün ilk 11'de olmayacak. Forvette Larin'in oynaması, N'Koudou'nun da sol kanatta görev alması yüksek ihtimal.

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