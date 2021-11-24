Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Telafisi yok!

Fenerbahçe'ye yenildiğimiz için üzüldük elbette ama bizim için Marsilya maçı daha önemli. Birinin telafisi var ama diğerinin telafisi yok. Yüzlerce maç oynadım, kazandım... Çok lig şampiyonlukları gördüm. Yaşadığım şampiyonluklar daha çok.

Bu yeni yapılanma döneminde bir şampiyonluktan daha önemli işlerim var bu süreçte. Bugün borç içinde olan kulübün kurtulması için çalışıyoruz. Başkanımız da beni bu yönde motive etti.