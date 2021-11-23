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Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF görüşmesinin ardından açıkladı: Mücadelemiz devam edecek

SPOR
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF görüşmesinin ardından açıkladı: Mücadelemiz devam edecek

Son dakika spor haberleri... Spor kamuoyunun merakla beklediği Galatasaray - TFF görüşmesi tamamlandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi sonrasında yapılan görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Galatasaray ile TFF arasındaki ilişki ve bundan sonrası için görüş alış verişinde bulunduk. Derbi maçını da geniş şekilde konuştuk ve hepsinde bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz" dedi. Elmas ise, "Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve TFF Başkanı Nihat Özdemir görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklamasında bulundu.

’’Mücadelemiz devam edecek’’ ''MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK''

BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI:

Bizler, konuşarak anlaşabilen insanlarız. Nihat Özdemir, çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri birtakım alışkanlıkları düzeltmek için birçok çalışma yapılıyor.

Kabulleri için teşekkür ediyorum. Biz, bu ligin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz.

Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir.

Bunun olmasını istemeyen ciddi bir kesim var. Bunlarla Galatasaray olarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Sayın başkanın bu konuda yapacağı her türlü pozitif hamlede Galatasaray olarak eksiksiz destek vereceğiz.

NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray ile TFF arasındaki ilişki ve bundan sonrası için görüş alış verişinde bulunduk. Derbi maçını da geniş şekilde konuştuk ve hepsinde bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri, daha iyiye giderek bundan sonra en iyi şekilde devam edeceğiz inşallah.

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