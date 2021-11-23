Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF görüşmesinin ardından açıkladı: Mücadelemiz devam edecek

Kabulleri için teşekkür ediyorum. Biz, bu ligin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz.

Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir.

Bunun olmasını istemeyen ciddi bir kesim var. Bunlarla Galatasaray olarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Sayın başkanın bu konuda yapacağı her türlü pozitif hamlede Galatasaray olarak eksiksiz destek vereceğiz.