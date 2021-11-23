Fenerbahçe’ye derbiyi kazandıran Crespo’dan Galatasaray’a gönderme

"TARAFTARIMIZ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



Galatasaray maçı sonrası çok büyük sevinç yaşadıklarını ve tesislerde de taraftarın desteğinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Crespo, "Maçın bitiş düdüğüyle çok mutlu olduk, arkadaşlarım beni kutladı, soyunma odasında da galibiyeti kutladık. Buraya döndüğümüzde de çok büyük bir kalabalık vardı. Taraftarımız ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Onların desteği bizim için çok önemli" dedi.