Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! 21 Kasım GS FB maçı canlı radyo yayını!
Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 13. hafta mücadelesinde iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadeleyi izleme şansı olmayan ancak maçı dinlemek isteyen futbol severler Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinleme yollarını araştırıyor. GS FB maçı canlı radyo yayını haberimizde!
GS FB maçı canlı radyo yayını! 21 Kasım Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! Sezonun kritik derbi maçlarından birisinde Galatasaray ile Fenerbahçe NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele için şimdiden nefesler tutuldu. Maçı canlı izleyemeyen ancak bu heyecana ortak olmak isteyen futbol severler maçı radyodan dinlemenin yollarını araştırıyor. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinleme yolları nelerdir?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI RADYODAN DİNLE!
A Spor Radyo'dan maçın canlı yorumlarını dinleyebilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.
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MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR!
Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yer alacak 52 bini aşkın taraftarıyla Fenerbahçe karşısında galibiyet için sahada olacak.
Profesyonel liglerde 129. kez karşı karşıya gelecek iki takımın oynadığı son 8 derbide Galatasarayın iki galibiyeti bulunurken kalan 6 maç beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz sezon 6 Şubat 2021 tarihli müsabakada karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Ülker Stadyumu'nda oynanan bu maçı 1-0 kazandı. Galatasaray'ın golünü Mostafa Mohamed kaydetti.
Süper Lig'deki son dört müsabakasında galibiyet alamayan Fenerbahçe (3M, 1B) son oynadığı Kayserispor maçında 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sahaya çıktığı 9 maçta 3 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Mesut Özil, takımın istatistiksel olarak ön plana çıkan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
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