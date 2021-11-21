Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! 21 Kasım GS FB maçı canlı radyo yayını!

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR!

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta dört galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yer alacak 52 bini aşkın taraftarıyla Fenerbahçe karşısında galibiyet için sahada olacak.

Profesyonel liglerde 129. kez karşı karşıya gelecek iki takımın oynadığı son 8 derbide Galatasarayın iki galibiyeti bulunurken kalan 6 maç beraberlikle sonuçlandı.