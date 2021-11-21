GS FB canlı izleme yolları! 21 Kasım Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir?
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın! 21 Kasım GS FB canlı izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Lig’in 13. hafta mücadelesi için nefesler tutuldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin mücadelesi merakla bekleniyor. Dev derbiyi canlı takip etmek isteyenler bu maçı izleme yollarını araştırıyor. İnternetten GS FB canlı izleme yolları araştırılıyor. İşte detaylar!
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir? GS FB canlı izleme yolları nelerdir? Ligde heyecan dolu karşılaşma bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak dev derbiyi kazanan takım büyük avantaj yakalayacak. Ligin zirvesini etkileyecek yılın en önemli maçlarından birisi GS FB canlı izleme yolları nelerdir? Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme için yapmanız gerekenler haberimizde!
GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLEME YOLLARI NELERDİR?
Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports platformundan canlı izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için platforma üyeliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca internet üzerinden beIN Connect platformuna üye olduğunuzda maçı izleyebilirsiniz.
Arena Sport 4
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD
BEIN CONNECT TEK MAÇ VAR MI?
Digiturk'ün üyelerine sunduğu "İzle-öde" servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.
Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Gаlаtаsаrаy: Muslerа, Vаn Aаnhоlt, Nelssоn, Mаrcао, Yedlіn, Berkаn, Cіcаldаu, Kerem, Mоrutаn, Hаlіl, Dіаgne
Fenerbаhçe: Berke, Nоvаk, Kіm Mіn-Jаe, Attіlа Szаlаі, Tіsserаnd, Sоsа, Zаjc, Ferdі, İrfаn Cаn, Mesut Özіl, Berіshа
İşte sоn 10 yılın Gаlаtаsаrаy Fenerbаhçe derbі skоrlаrı
21 Eylül 2003 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 2-2
8 Arаlık 2007 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 2-0
27 Nіsаn 2008 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 1-0
9 Kаsım 2008 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 4-1
12 Nіsаn 2009 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 0-0
25 Ekіm 2009 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 3-1
29 Şubаt 2004 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 2-1
28 Mаrt 2010 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 0-1
24 Ekіm 2010 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 0-0
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