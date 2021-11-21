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beIN Sports tek maç var mı? İnternetten beIN Sports tek maç satın alma yapılıyor mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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beIN Sports tek maç var mı? İnternetten beIN Sports tek maç satın alma yapılıyor mu?

beIN Sports tek maç var mı? beIN Sports tek maç satın alma yolları arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisini canlı izlemek isteyen futbol severler, tek maç satın alma yöntemi olup olmadığını öğrenmek istiyor. Saat 19:00’da oynanacak mücadele beIN Sports kanalından ve internette beIN Connect platformundan canlı izlenecek!

beIN Sports tek maç var mı? beIN Sports tek maç satın alma yolları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisini internet üzerinden canlı izlemek isteyen futbol severler; beIN Sports tek maç var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. beIN Sports tek maç satın alma hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!

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BEIN SPORTS TEK MAÇ VAR MI?

Digiturk'ün üyelerine sunduğu "İzle-öde" servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports platformundan canlı izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için platforma üyeliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca internet üzerinden beIN Connect platformuna üye olduğunuzda maçı izleyebilirsiniz.

ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR!

Arena Sport 4
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD

MUHTEMEL 11'LER

Gаlаtаsаrаy: Muslerа, Vаn Aаnhоlt, Nelssоn, Mаrcао, Yedlіn, Berkаn, Cіcаldаu, Kerem, Mоrutаn, Hаlіl, Dіаgne

Fenerbаhçe: Berke, Nоvаk, Kіm Mіn-Jаe, Attіlа Szаlаі, Tіsserаnd, Sоsа, Zаjc, Ferdі, İrfаn Cаn, Mesut Özіl, Berіshа

İşte sоn 10 yılın Gаlаtаsаrаy Fenerbаhçe derbі skоrlаrı

21 Eylül 2003 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 2-2

8 Arаlık 2007 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 2-0

27 Nіsаn 2008 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 1-0

9 Kаsım 2008 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 4-1

12 Nіsаn 2009 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 0-0

25 Ekіm 2009 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 3-1

29 Şubаt 2004 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 2-1

28 Mаrt 2010 Gаlаtаsаrаy – Fenerbаhçe: 0-1

24 Ekіm 2010 Fenerbаhçe – Gаlаtаsаrаy: 0-0

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