Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın’dan bomba açıklama: Maçın sorumlusu ben değilim

"Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç."

"Biz sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz, oyuncuları her türlü desteklemeye çalışıyoruz ama bizim psikolojimiz bozuldu. Buraya gelip konuşmak zor geliyor. Aynı bahaneleri, aynı hikayeleri anlatmak kolay iş değil bizim için de."