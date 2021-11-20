Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'dan bomba açıklama: Maçın sorumlusu ben değilim
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş ligde son 3 haftayı puansız kapattı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Sahada isteksiz ve yenilgiyi kabullenilmiş bir oyun vardı. Bugünkü maçın sorumlusu ben değilim" ifadelerini kullandı. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a mağlup oldu. Maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:
"Artık böyle basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Aynı şeyleri söylemek, çeşitli bahaneler üretmek... Camiamızdan sonuçtan dolayı özür diliyoruz."
"Bundan önceki maçların sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum. İsteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele. Bunların sorumluluğunu ben almıyorum."
"Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç."
"Biz sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz, oyuncuları her türlü desteklemeye çalışıyoruz ama bizim psikolojimiz bozuldu. Buraya gelip konuşmak zor geliyor. Aynı bahaneleri, aynı hikayeleri anlatmak kolay iş değil bizim için de."
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