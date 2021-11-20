Alanyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk devresinde Alanyaspor'un 40. dakikada Emre Akbaba ile ağlara gönderdiği top, hakem Alper Ulusoy'a gelen VAR uyarısıyla iptal edildi. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Alanyaspor, 40. dakikada Emre Akbaba ile skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaşlı futbolcular hakeme ofsayt itirazında bulunurken hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izlemeye gitti.
VAR incelemesi sonrası Efecan Karaca'nın ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.
İşte o anlar:
Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...
- "Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?
- Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
- "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
- Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
- Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
- SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?