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Alanyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

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Giriş Tarihi: 20.11.2021
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Alanyaspor’un Beşiktaş’a attığı gol VAR’a takıldı! İşte o pozisyon

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk devresinde Alanyaspor'un 40. dakikada Emre Akbaba ile ağlara gönderdiği top, hakem Alper Ulusoy'a gelen VAR uyarısıyla iptal edildi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Alanyaspor, 40. dakikada Emre Akbaba ile skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaşlı futbolcular hakeme ofsayt itirazında bulunurken hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izlemeye gitti.

VAR incelemesi sonrası Efecan Karaca'nın ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.

İşte o anlar:

Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.

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