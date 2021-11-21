Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı.[3] 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı olmuştur.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.