Son dakika: Anadolu Efes Euroleague’de Monaco’yu devirdi

Süre bulan bütün oyuncuların skor ürettiği Anadolu Efes'te 17 sayı atan Beaubois'nın yanı sıra 14'er sayı üreten Larkin ve Moerman, 12 sayı kaydeden Pleiss, 10 sayı bulan Petrusev, çift hanelere çıkarak galibiyette önemli rol aldı.

Monaco'da ise 21 sayıyla maçın en skoreri olan Motiejunas ve 18 sayı üreten Lee'nin performansları farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Sezona iyi başlayamayan ancak son haftalarda çıkışa geçen son şampiyon Anadolu Efes, üst üste 3, toplamda da 5. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, sahasındaki çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.

Tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Monaco ise 6. kez mağlup oldu.

MOERMAN 1000 RİBAUNDA ULAŞT

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, THY Avrupa Ligi kariyerinde 1000 ribaunt barajını geçti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 9. sezonunu geçiren Moerman, daha önce 193 karşılaşmada 993 ribaunt aldı.

Monaco müsabakasıyla 194. maçına çıkan Moerman, ikinci yarının başında aldığı 7. ribaunduyla THY Avrupa Ligi kariyerinin 1000. ribaundunu toplamış oldu.