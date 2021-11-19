Son dakika: Türkiye’nin yükselişi sürüyor | FIFA sıralamadaki son durumu açıkladı

Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika'yı Brezilya ve Fransa izledi.

Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38'inci sırada yer aldı.