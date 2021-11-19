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Son dakika: Türkiye'nin yükselişi sürüyor | FIFA sıralamadaki son durumu açıkladı

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: Türkiye’nin yükselişi sürüyor | FIFA sıralamadaki son durumu açıkladı

Son dakika spor haberi: A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika'yı Brezilya ve Fransa izledi.

Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38'inci sırada yer aldı.

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