19 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'un acı günü! Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti

Trabzonspor'un acı günü! Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti

SPOR AA
Giriş Tarihi: 19.11.2021
ABONE OL
Trabzonspor’un acı günü! Kulübünün eski genel sekreteri Bülent Akyazıcı vefat etti

Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Yazıcı, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Akyazıcı'nın vefatıyla ilgili bordo-mavili kulüp başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Eski genel sekreterimiz ve divan başkanlık kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Akyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA