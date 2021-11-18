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Beşiktaş'ta korkutan tablo! Borç 4.5 milyar TL'ye dayandı

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Giriş Tarihi: 18.11.2021
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Beşiktaş’ta korkutan tablo! Borç 4.5 milyar TL’ye dayandı

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta gözler Cumartesi günene döndü. Divan kurulu toplantısının yapılacağı Beşiktaş'ta kurula sunulacak mali tabloda toplam borcun 4 milyar 434 milyon 479 bin TL olduğu bildirildi.

Borcun 540 milyon 227 bin TL'si kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TLS'si B.J.K. Futbol yatırım A.Ş'yeait olduğu belirtildi. Alacak hanesinde ise 777 milyon 854 bin TL yer aldı. Raporda Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hesapları 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak. Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunulacak.

Toplantıda ayrıca basketbol faaliyetlerinin Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye devri de oylanacak.

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