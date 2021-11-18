Fenerbahçe’de Crespo için karar verildi!

"TRANSFERİM ÇOK HIZLI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde süreçle ilgili açıklama yapan Miguel Crespo " Transfer sürecim çok hızlı gelişti ve gerçekleşti. Kulübün ve özellikle hocamızın ilgisini duyduğumda gerçekten çok gurur duydum" ifadelerini kullanmıştı.

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