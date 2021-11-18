Anadolu Efes Olympiakos’u devirdi! Son periyotta şov

THY EuroLeague'in 10. haftasında heyecan devam etti. Çift maç haftasının ilk karşılaşmalarında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırladı.

Temsilcimiz, ilk çeyreği 2 farkla geride tamamlasa da devreye 44-44'lük eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrek sonunda iki sayı farkla öne geçen Anadolu Efes, son periyotta adeta şov yaptı ve parkeden 88-69 galip ayrıldı.