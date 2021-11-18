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Anadolu Efes Olympiakos'u devirdi! Son periyotta şov

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Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Anadolu Efes Olympiakos’u devirdi! Son periyotta şov

THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırladı. Temsilcimiz üçünçü çeyrek sonunda iki sayı farkla öne geçerken, son periyotta adeta şov yaptı. İşte maçın detayları...

THY EuroLeague'in 10. haftasında heyecan devam etti. Çift maç haftasının ilk karşılaşmalarında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırladı.

Temsilcimiz, ilk çeyreği 2 farkla geride tamamlasa da devreye 44-44'lük eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrek sonunda iki sayı farkla öne geçen Anadolu Efes, son periyotta adeta şov yaptı ve parkeden 88-69 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 4 galibiyet 6 mağlubiyet olurken, konuk Olympiakos 6 galibiyet 4 mağlubiyette kaldı. Temsilcimiz Anadolu Efes bir sonraki maçında sahasında Monaco ile karşılaşacak.

SON ÇEYREK YALNIZCA 3 SAYI!

Anadolu Efes, son çeyrekte Olympiakos'a biri serbest atıştan olmak üzere yalnızca 3 sayı izni verdi. Son çeyrek skoru 20-3 olarak lehimize sonuçlandı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 23-25 Olympiakos

2. PERİYOT: Anadolu Efes 44-44 Olympiakos

3. PERİYOT: Anadolu Efes 68-66 Olympiakos

4. PERİYOT: Anadolu Efes 88-69 Olympiakos

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